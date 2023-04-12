В «Рубине» рассказали о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что задача казанского клуба на остаток нынешнего сезона — прямой выход в РПЛ без стыковых матчей.

«Задача «Рубина» — выйти в РПЛ напрямую, избежав стыковых матчей», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 апреля, «Рубин» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Юрием Уткульбаевым. На указанную должность был назначен Рашид Рахимов.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.