Титов: Ярцев относился к футболистам как к детям, его слова остались в памяти навсегда

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился воспоминаниями от совместной работы с легендарным Георгием Ярцевым. Вчера, 11 апреля, Ярцеву могло бы исполниться 75 лет. Однако ветеран отечественного футбола не дожил до очередного юбилея — он ушёл из жизни летом 2022 года.

«Выделить какую-то отдельную историю, связанную с Георгием Александровичем, я не могу, ведь он – сплошной позитив и великолепный рассказчик. Всегда хотелось его слушать и слушать.

Вспоминаю 96-й год, это было перед матчем с «Аланией» в Петербурге — мы играли с «Зенитом» в этом же городе, и нам нужно было обязательно выиграть, чтобы тот «золотой матч» состоялся. И тогда я забил второй гол, мы победили 2:1. Георгий Александрович после игры ко мне подошёл и по-отцовски приобнял и сказал «Спасибо, сынок». Это, конечно, остаётся в памяти — словно это случилось сегодня. Он к нам относился как к детям, а когда такой опытный человек, который видел жизнь и знает про футбол всё, говорит тебе такие слова, то это остаётся в памяти навсегда.

Для меня Георгий Александрович – это человек мира, человек добра, человек юмора и, конечно же, человек футбола. Без него грустно… Вот скоро будет ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» Москва в Волгограде, и, учитывая, что Ярцев работал и в «Спартаке» и в Волгограде, это была бы великолепная поездка для него… Все были бы рады его видеть на этом матче. К сожалению, приходится говорить о нём в прошедшем времени, хотя хочется — в настоящем. Но это так и есть, ведь Георгий Александрович жив в наших сердцах! Для меня это тот человек, который начал мне полностью доверять, а затем моя карьера пошла по накатанной. Царствие небесное, Георгий Александрович, и с днём рождения, наш великий друг!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».