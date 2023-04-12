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Личка — о синтетическом поле «Оренбурга»: не надо жаловаться, надо учиться с этим работать

Личка — о синтетическом поле «Оренбурга»: не надо жаловаться, надо учиться с этим работать
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на жалобы некоторых клубов по поводу синтетического поля на стадионе оренбуржцев. Специалист отметил, что все команды РПЛ проводят на искусственном поле лишь один матч за сезон (с «Оренбургом»), а вот его команде приходится проводить половину игр на натуральном поле (в гостях), половину — на искусственном (дома).

«У нас лёгких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 — на натуральном. Причём мы в домашних играх не идём на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас всё честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать», — приводит слова Марцела Лички Sport24.

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