Гулиев: чувствую себя плохо, когда думаю о том, что сейчас происходит с «Химками»
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о текущем положении клуба.
«Конечно, я чувствую себя плохо, когда думаю о том, что сейчас происходит с «Химками». В голове сидит, что у нас не идёт. Очень неприятно. Самое обидное в том, что я знаю, что мы можем играть хорошо. Если бы не могли, я бы смирился, что у нас такой уровень. Но мы же можем, я знаю.
Мне трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась. С Юраном команда начала резво, а потом случилась психологическая яма», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 22 матчей.
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