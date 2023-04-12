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«Уму непостижимо, что это такое вообще?» Ловчев раскритиковал «Химки»

«Уму непостижимо, что это такое вообще?» Ловчев раскритиковал «Химки»
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о ситуации в подмосковных «Химках» и раскритиковал руководство клуба за частую смену тренеров. В частности, Ловчев выразил непонимание тем фактом, что «Химки» за один матч убрали с поста наставника Рината Билялетдинова.

«По «Химкам» — то, что там творится, уму непостижимо. Тренеры меняются раз за разом. Ринат Билялетдинов отработал один матч. Сейчас взяли Талалаева, но гарантий, что Андрей отработает эти пять лет контракта, никто не даёт и не даст.

Талалаев хороший тренер, опыт в «Торпедо» для меня не особенно значим. Это команда, которую надо усиливать, чтобы она соответствовала уровню РПЛ.

Наша лига на пути к тому, что тренеров будут нанимать на одну игру. Как это случилось с Ринатом Билялетдиновым — это что такое вообще? Вы считали, что за одну игру он сделает «Химки» чемпионом?

История о словах Талалаева про то, что с игроками «Торпедо» можно делать чудеса — это для тех, кто уши развешивает и верит этому. Хотите верить этому — верьте. Это же взаимная игра тренера и клуба. Ведь и тренеру при переговорах говорят про долгосрочное сотрудничество, перспективный проект с фундаментом, заманивают, как могут, врут. Тренер этому всему тоже должен верить? Или он может сыграть в свою игру с чудесами? А когда пошли игры и пошли поражения, одни начинают вспоминать про стратегию, а другие — про обещанные чудеса.

У нас клубами руководят строители, мостовики. У меня вопрос — вы дома и мосты так же строите, как клубами руководите? Нет разговора о футбольных командах при найме тренера — клуб пытается нанять, чтобы уволить потом, а тренер рассказывает о чудесах — и нормально, все при своих личных интересах.

Талалаев хороший тренер. Когда есть качественные игроки и команда хорошо играет, есть результат. В «Химках» был результат, в «Ахмате» был», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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