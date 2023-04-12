«Весь Казахстан ликовал!» Зайнутдинов — о победе над Данией в отборе на Евро-2024

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу национальной команды в матче 2-го тура квалификации к Евро-2024 с Данией (3:2).

«Всегда приятно побеждать, играя за сборную. Я думаю, что в истории страны ещё такого не было: вот так отыграться с 0:2, тем более с Данией. У нас весь Казахстан ликовал!» — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бактиёр Зайнутдинов в матче с Данией реализовал 11-метровый удар на 73-й минуте. Также в составе сборной Казахстана отличились Асхат Тагыберген на 86-й минуте и Абат Аймбетов на 89-й минуте. Национальная команда Казахстана занимает третье место в группе Н. В соперниках Словакия, Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.