Дзюба: было забавно приходить в кафе болельщиков «Спартака», когда я уже играл за «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, какие места любит посещать в свободное время. В частности, он выделил кафе в Реутове, которое держат болельщики «Спартака». Также Дзюба признался, что является поклонником русской кухни.

«Я частенько бываю в одном кафе в Реутове? Да, правда. Вообще люблю нашу, русскую еду, большой поклонник каш, супов. Чтобы и первое, и второе — всё, как положено. Удивительно, что вы знаете про Реутов. Это заведение держат болельщики «Спартака», и было особенно забавно туда приходить, когда я уже выступал за «Зенита». Во-первых, никто не мог поверить, что я забыл в Реутове. Но ведь я вырос неподалёку, в Новокосино, где у меня очень много друзей, и я всегда туда с удовольствием возвращался. Когда вставал вопрос, куда мы пойдём перекусить, то понимали — в том кафе покушаем качественно и хорошо. В Реутове не отравиться — это ведь уже победа (смеётся). Плюс лишний раз встретить спартаковских болельщиков — это было всегда весело», — приводит слова Артёма Дзюбы официальный сайт «Локомотива».