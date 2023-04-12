Ринат Билялетдинов высказался о своём статусе в «Химках» после прихода Андрея Талалаева

Тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов высказался на тему своих обязанностей в клубе после прихода Андрея Талалаева. Вчера, 11 апреля, Талалаев был представлен в качестве нового главного тренера подмосковного клуба.
«Лучше у Андрея Викторовича спросить, войду ли я в тренерский штаб «Химок», в ближайшее время я пока в системе футбольного клуба. Пока я здесь, есть задачи, которые распространяются на другие команды в системе клуба. В ближайшее время я буду здесь, дальше — перестановки внутри клуба, потому что я являюсь старшим тренером «Химок», есть работа не только в главной команде. Есть направления развития клуба, которые подразумевают, помимо развития важнейшей главной команды, развитие других команд, которые не только важно курировать, но и поднимать уровень, в целом работать над повышением уровня игроков.
Пока была стадия переоформления, я исполнял обязанности главного тренера «Химок», теперь, может, перейду на другой фронт работы, но всё равно работа в главной команде останется в какой-то степени, но есть ещё молодёжная команда и другие. Как клубное руководство распределит, так и буду работать. С Андреем Викторовичем уже общались, дальше, может быть, дистанционно буду помогать, но, чтобы помогать дистанционно, нужно быть в тренерском штабе и исполнять возложенные функции, пока ничего конкретного не могу сказать. В ближайшее время я пока при штабе, скажем так, а дальше будет решение руководящих структур», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.
- 12 апреля 2023
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