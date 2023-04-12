Слуцкий: «Спартак» пропускал и с Джикией, больше не хватает системообразующего Промеса

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о последних матчах «Спартака», а также выделил роль травмированных футболистов красно-белых на команду. Речь идёт о защитнике Георгии Джикии и нападающем Квинси Промесе.

«Спартак» пропускал и с Джикией, можно говорить про отсутствие Промеса — лучшего бомбардира, системообразующего игрока. Атака с ним могла бы быть ещё ярче. Понятно, что потеря Джикии – тоже важный момент. Ошибки, которые были допущены в матче с «Динамо» — не системного характера, а индивидуального», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на YouTube.

«Спартак» в последних пяти матчах во всех турнирах ни одержал ни одной победы (три ничьих, два поражения). Команда Гильермо Абаскаля вылетела в Путь регионов Фонбет Кубка России и спустилась на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.