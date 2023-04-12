Генич: «Торпедо» всё равно не выползет из подвала турнирной таблицы
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Известный спортивный комментатор Константин Генич оценил шансы московского «Торпедо» остаться в Российской Премьер-Лиге.
«Настоящая сеча нас ждёт через тур, когда состоится матч «Торпедо» — «Химки». По турнирной таблице мы видим, что ситуация обостряется. Для «Торпедо» сейчас рабочая ситуация, но они всё равно не выползут», — цитирует Генича «РБ Спорт».
В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17), проигравший «Торпедо» со счётом 2:0. В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13). Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка), обыгравший «Локомотив» со счётом 2:1. На втором месте находится «Ростов» (45).
Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды:
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