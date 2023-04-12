Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комбаров заявил, что «Звезда» подала протест на судейство в игре с «Спартаком» из Костромы

Комбаров заявил, что «Звезда» подала протест на судейство в игре с «Спартаком» из Костромы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров оценил скандальное судейство в матче Второй лиги с костромским «Спартаком». Тогда «Звезда» потерпела поражение (0:2), а наставник петербургского клуба раскритиковал главного арбитра той игры Илью Бугрова из Рыбинска.

«Протест мы подали после игры. Пусть разбираются. Просто после такого матча я не мог молчать», — цитирует Комбарова «РБ Спорт».

Последним клубом Комбарова были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Стоит отметить, что Дмитрий Комбаров официально не объявлял о завершении карьеры — напротив, во всех интервью и комментариях футболист неоднократно опровергал слухи о том, что он повесил бутсы на гвоздь.

Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023