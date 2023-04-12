Тренер «ПСЖ» Галтье возмущался, что в «Ницце» много темнокожих и мусульман — RMC Sport

Бывший главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье, ныне тренирующий «ПСЖ», во времена работы в стане «орлят» возмущался, что в команде много темнокожих и мусульман. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, об этом стало известно после утечки с электронной почты спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье. Он написал об этом в своём обращении к владельцам клубов. Галтье обратился к спортивному директору с фразой, что в команде много темнокожих и мусульман.

56-летний Галтье тренировал «Ниццу» с 2021 по 2022 год. Позднее его пригласили в «ПСЖ» на место ушедшего Маурисио Почеттино. При Галтье парижане идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав в 30 матчах 69 очков. В Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 финала от «Баварии».

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