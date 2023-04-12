Италия и Турция поспорят за право провести у себя Евро-2032

Федерация футбола Турции подала заявку на проведение в стране Евро-2028 или Евро-2032, а Итальянская федерация футбола претендует на получение права провести у себя чемпионат Европы в 2032 году. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Таким образом, Турция выступит соперником Великобритании и Ирландии, которые подали совместную заявку на проведение Евро-2028, и в случае поражения будет конкурировать уже с итальянцами в битве за право принимать очередное континентальное первенство через четыре года.
Администрация УЕФА рассмотрит каждую из заявок в ближайшие пару месяцев, а в октябре Исполнительный комитет проголосует за то, какие страны-счастливчики получат право принять у себя чемпионаты 2028 и 2032 годов.
Ранее заявку на проведение Евро-2028 также подавала Россия, но она была отклонена УЕФА.
- 12 апреля 2023
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