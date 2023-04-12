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Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

«Реал» Мадрид — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Сыграют местный «Реал» и лондонский «Челси». Стартовый свисток Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1; 2:0). Мадридский «Реал» был сильнее «Ливерпуля» (5:2; 1:0). Примечательно, что команды встречались в финале прошлого сезона Лиги чемпионов: тогда «сливочные» также обыграли своего соперника со счётом (1:0).

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. В роли его помощников выступят Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервный судья — Стефани Фраппар.

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