Как завершится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»?

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать исход предстоящего матча:
Напомним, также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Милан» — «Наполи».
В 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0.
«Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0. Голами отметились Рафаэл Леау (дважды), Браим Диас и Алексис Салемакерс. Встреча состоялась 2 апреля.
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