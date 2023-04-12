«Челси» выиграет 3:0». Совладелец лондонского клуба сделал прогноз на матч с «Реалом»

Совладелец «Челси» Тодд Боули прогнозирует уверенную победу синих в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с обладателем трофея мадридским «Реалом».
«Сегодня «Челси» выиграет 3:0. Что я скажу фанатам? Скажу, чтобы верили в нас, и сегодня мы победим со счётом 3:0», – сказал босс лондонского клуба в эфире Sky Sports News.
После ряда неудачных выступлений в чемпионате Англии «Челси» в оставшейся части сезона вынужден сосредоточить всё своё внимание исключительно на достижении успеха в Лиге чемпионов, поскольку завоевание трофея в этом турнире, вероятно, является их единственным шансом добыть билет в следующий розыгрыш ЛЧ.
«Челси» отправился в Мадрид (матч состоится 12 апреля в 22:00 мск) на фоне серии из четырёх игр без побед и после поражения от «Вулверхэмптона» со счётом 0:1. Руководить действиями синих будет недавно назначенный на должность тренера экс-игрок лондонцев и сборной Англии Фрэнк Лэмпард.
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