Леонид Слуцкий назвал матч «Ростов» — «Зенит» «последней гастролью» чемпионской гонки РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» у «Ростова» будет последняя возможность навязать команде из Санкт-Петербурга борьбу за победу в турнире.

«Матч «Ростова» с «Зенитом» может быть последней гастролью в плане чемпионской гонки. Если «Зенит» выиграет у конкурента, то мы сможем говорить только о распределении мест со второго и ниже», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» с 54 очками занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте располагается «Ростов» (45), «Спартак» (42) — третий. В первом круге на домашней «Газпром Арене» «Зенит» уверенно обыграл ростовчан со счётом 3:1.