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Леонид Слуцкий высказался об уходе Курбана Бердыева из «Сочи»

Леонид Слуцкий высказался об уходе Курбана Бердыева из «Сочи»
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Реакция на уход Бердыева? Нет никакой реакции. Мы не знаем, чьё это решение – руководства или Курбана Бекиевича. У каждого увольнения своя подоплёка, его нельзя проводить линейно. Это решение нельзя объяснить логично: ты не вылетаешь, не борешься за еврокубки, остаёшься на том месте, на котором принимал команду», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи» под руководством Бердыева успел провести пять матчей, в которых одержал две победы – над ЦСКА и «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, ранее входивший в штаб Бердыева.

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