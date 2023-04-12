Леонид Слуцкий высказался об уходе Курбана Бердыева из «Сочи»
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
«Реакция на уход Бердыева? Нет никакой реакции. Мы не знаем, чьё это решение – руководства или Курбана Бекиевича. У каждого увольнения своя подоплёка, его нельзя проводить линейно. Это решение нельзя объяснить логично: ты не вылетаешь, не борешься за еврокубки, остаёшься на том месте, на котором принимал команду», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Сочи» под руководством Бердыева успел провести пять матчей, в которых одержал две победы – над ЦСКА и «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, ранее входивший в штаб Бердыева.
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