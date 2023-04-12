Игрок «Баварии» Мане отпустил пощёчину партнёру после поражения в Манчестере — Bild

У некоторых игроков мюнхенской «Баварии» сдали нервы после разгромного поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), который состоялся вчера, 11 апреля. Нападающий мюнхенцев Садио Мане напал на своего одноклубника Лероя Зане после финального свистка, сообщает сайт немецкой газеты Bild.
Ссора началась ещё на поле: на 83-й минуте матча Зане, владевший мячом, неправильно истолковал манёвры Мане и отдал неточный пас. Возникла бурная словесная перепалка, которую подтверждают многочисленные видео- и фотоматериалы.
Уже в раздевалке Мане продолжил жаловаться на грубое обращение одноклубника, и в кульминации перебранки, как говорится в статье, «нанёс удар по губам» бывшему игроку «Манчестер Сити». «Бавария» не комментирует информацию, но, если описанный инцидент имел место, это ещё один признак того, что атмосфера на «Альянц-Арене» с каждым днём накаляется.
- 12 апреля 2023
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