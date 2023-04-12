Экс-игрок «Зенита» Веденеев: «Спартак» без Джикии и Промеса неспособен бороться за титул
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.
«Понятно, что «Зенит» точно будет в тройке РПЛ по итогам сезона. Если судить по тому, как сегодня играют остальные команды, то вторым будет ЦСКА. А третью я даже не назову – они все одинаковые. «Спартак» без Джикии и Промеса неспособен бороться за титул и высокие места.
У «Динамо» какой-то сбой. У «Ростова» очень молодой состав, чтобы решать какие-то серьёзные задачи. Поэтому за третье место будет идти борьба до конца чемпионата», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка).
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