Экс-игрок «Зенита» Веденеев: «Спартак» без Джикии и Промеса неспособен бороться за титул

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что «Зенит» точно будет в тройке РПЛ по итогам сезона. Если судить по тому, как сегодня играют остальные команды, то вторым будет ЦСКА. А третью я даже не назову – они все одинаковые. «Спартак» без Джикии и Промеса неспособен бороться за титул и высокие места.

У «Динамо» какой-то сбой. У «Ростова» очень молодой состав, чтобы решать какие-то серьёзные задачи. Поэтому за третье место будет идти борьба до конца чемпионата», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка).

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