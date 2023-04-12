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«Эльче» попытается отсудить у «Барселоны» победу из-за Гави

«Эльче» попытается отсудить у «Барселоны» победу из-за Гави
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Клуб испанской Ла Лиги «Барселона» могут лишить трёх очков по «делу Гави». Соперник каталонской команды по чемпионату «Эльче» обратился в дисциплинарную комиссию лиги с требованием присудить сине-гранатовым поражение в матче 27-го тура, который закончился разгромной победой «Барсы» (4:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игра с «Эльче» стала первой для «Барселоны» после решения суда, по которому клубу запретили зарегистрировать Гави в качестве профессионального игрока, и 18-летнего футболиста пришлось перерегистрировать как члена молодёжной команды под 30-м номером.

Если «Эльче» добьётся успеха, ему будет присуждена победа, а «Барселона» потеряет три очка, и отрыв лидера от ближайшего преследователя в Ла Лиге сократится до 10 очков. Решение дисциплинарной комиссии по этому вопросу будет принято не раньше следующей недели.

Отметим, что ранее «Барселона» получила одобрение как от Ла Лиги, так и от испанской федерации футбола, когда клуб перерегистрировал Гави, поэтому по крайней мере с точки зрения этих инстанций результат не должен быть отменён.

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