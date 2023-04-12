Гусев: Вагнер Лав — уникальный нападающий

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве.

«У него море качеств. Это реально уникальный нападающий был. Ноги и задница были здоровые, как у коня. Когда он расставлялся на футбольном поле, то его никто не мог сдвинуть с места. А ещё он с двух ног одинаково хорошо бил. Возвращение в ЦСКА? Это решать руководству ЦСКА, тренерскому штабу. Почему нет? Другой вопрос, насколько его сейчас хватит и в каком он состоянии», – цитирует Гусева Metaratings.ru.

Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей (с 2004 по 2013 годы), за армейцев он забил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России и шесть раз завоёвывал Кубок страны. В 2005 году Лав вместе с ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА.