Гусев: у Карвальо всегда на балконе были двухлитровые бутылки колы, конфетки

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о бывшем одноклубнике Даниэле Карвальо.

«Сильнейший ли Карвальо легионер в истории ЦСКА? Наверное, один из сильнейших, потому что нельзя сбрасывать Вагнера, Жо, Олича, да и Ярошика. Если Вагнер вдолгую себя проявил и показал, то у Даниэля, наверное, был 2005 год самый яркий, а у Иржи Ярошика – 2003-й. Я всё же считаю, что Вагнер – лучший, потому что он долго был на ведущих ролях в чемпионате России. А по таланту Даниэль, наверное, был сильнейшим футболистом, которого я видел.

Мы жили рядом на базе, и у него всегда на балконе были двухлитровые бутылки колы, конфетки, я его всегда подкалывал: «Ты же будешь жирным», он отвечал: «Не». Что до меня, то после отпуска приезжал, троечку-четвёрочку привозил всегда. Через недельку на контрольном взвешивании уже всё было в норме», – приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Карвальо выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2010 год, за это время он дважды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005 году в составе армейцев Карвальо завоёвывал Кубок УЕФА.