Аяз Гулиев объяснил, почему вокруг «Химок» постоянный негатив

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о текущем положении клуба.

«Почему вокруг «Химок» постоянный негатив? То одна ситуация, то вторая, то третья, а потом это вошло в привычку для многих вокруг. Для части людей многие вещи непонятны: один вопрос, затем второй. Потом на эти два отвечаешь, так к этим ответам тоже появляются вопросы. И так по кругу.

У нас много перемен случилось за короткое время, но мы привыкли. Та же отставка Гогниева. Мы сейчас в той ситуации, когда не можем думать — к лучшему это или к худшему. Матчей осталось всего ничего — это время быстро пройдёт. Если отставка Гогниева пойдёт на руку, если мы начнём набирать очки, то, думаю, Спартак Артурович сам скажет, что так было надо. Расстались мы нормально с ним, у нас лично никаких проблем и конфликтов нет», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.