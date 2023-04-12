Гусев: когда легионеры играют в футбол так, как Фернандес, то можно и глухонемым быть

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о языковом барьере в футболе и о тенденции выдавать российские паспорта бразильским футболистам по упрощённой схеме.
«Бразильцы тогда больше матерились. Когда я ушёл, вроде Вагнер чуть-чуть освоил русский. Для них вообще это очень сложный язык. Я считаю: когда легионеры играют в футбол так, как Марио Фернандес, то можно и глухонемым быть. Бразильцам стали выдавать российское гражданство, не дожидаясь пяти лет проживания? Для меня это спорный момент. Я считаю, что это не совсем правильно», – приводит слова Гусева Metaratings.ru.
Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год. В футболке армейцев он провёл более 300 матчей, трижды становился чемпионом России. Также на счету защитника 33 матча за сборную России.
- 12 апреля 2023
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