«Милан» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЛЧ

Сегодня, 12 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся итальянские «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия, Эрнандес, Томори, Беннасер, Крунич, Диас, Тонали, Жиру, Леау.
«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливера, Ким, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Лосано, Распадори.
Напомним, в 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0.
«Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0. Голами отметились Рафаэл Леау (дважды), Браим Диас и Алексис Салемакерс. Встреча состоялась 2 апреля.
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