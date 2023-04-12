Мостовой — о борьбе за тройку в РПЛ: мне всё равно, кто и на каком месте закончит

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился прогнозом на концовку сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Если пару недель назад «Зенит» ещё давал надежду на интригу в борьбе за первое место, то сейчас уже всё — можно говорить, что команда Семака будет чемпионом. А «Ростов», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за вторую и третью строчки. Бесполезно гадать, кто будет в тройке: всем трём командам ещё играть между собой. Мне всё равно, кто и на каком месте закончит: третий ты или четвёртый — какая разница? В Европе мы всё равно не играем. Медали дадут? Я не знаю. В Европе столько времени играл — никаких медалей никому не давали. Первое место — чемпионство. Остальные места все одинаковые», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 12 апреля 2023
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