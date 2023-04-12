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Евгений Бушманов: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» будут бороться за призовую тройку в РПЛ

Евгений Бушманов: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» будут бороться за призовую тройку в РПЛ
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Зенит», скорее всего, займёт первое место. «Ростов», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за вторую и третью позиции. Шансы у этих трёх команд примерно равны», — сказал Бушмановв беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка по итогам 22 туров. Следом идёт «Ростов», у которого 45 очков. Отметим, что команды встретятся в следующем туре в матче на «Ростов Арене». На третьем месте находится «Спартак» (42). В пятёрку лучших команд также входят московский ЦСКА (41) и грозненский «Ахмат» (36).

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