Валерий Масалитин рассказал, что повлияет в борьбе за место в топ-3 РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что решающее значение в распределении итоговых мест в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги может сыграть календарь соперников.

«В борьбе за тройку в РПЛ большое значение имеет календарь команд. Например, «Ростову» предстоит сыграть пять игр на выезде, а у ЦСКА впереди матч с «Уралом», который набрал очень хороший ход. Загадывать сложно — у каждого клуба может случиться либо взлёт, либо падение. Никто ведь не мог предположить, что Джикия и Промес получат травмы, и у «Спартака» пропадёт игра. Более конкретно можно будет говорить примерно за два тура до конца», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

После 22 туров РПЛ первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в его активе 54 очка, на второй строчке таблицы расположился «Ростов» с 45 очками, на три меньше у московского «Спартака».