Валерий Масалитин рассказал, что повлияет в борьбе за место в топ-3 РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что решающее значение в распределении итоговых мест в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги может сыграть календарь соперников.
«В борьбе за тройку в РПЛ большое значение имеет календарь команд. Например, «Ростову» предстоит сыграть пять игр на выезде, а у ЦСКА впереди матч с «Уралом», который набрал очень хороший ход. Загадывать сложно — у каждого клуба может случиться либо взлёт, либо падение. Никто ведь не мог предположить, что Джикия и Промес получат травмы, и у «Спартака» пропадёт игра. Более конкретно можно будет говорить примерно за два тура до конца», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
После 22 туров РПЛ первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в его активе 54 очка, на второй строчке таблицы расположился «Ростов» с 45 очками, на три меньше у московского «Спартака».
- 12 апреля 2023
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:49
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
19:00