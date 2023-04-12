Дмитрий Кузнецов: «Зенит» — безоговорочный фаворит РПЛ, а за серебро и бронзу будет битва
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Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от выступления команд в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» — безоговорочный фаворит РПЛ, а за медали будет битва. «Спартак» точно будет бороться, да и ЦСКА сейчас подтянулся — как и «Ростов». Эти команды — главные претенденты на серебро и бронзу», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка по итогам 22 туров. Следом идёт «Ростов», у которого 45 очков. Отметим, что команды встретятся в следующем туре в матче на «Ростов Арене». На третьем месте находится «Спартак» (42). В пятёрку лучших команд также входят московский ЦСКА (41) и грозненский «Ахмат» (36).
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