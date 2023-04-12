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Дмитрий Карсаков: у ЦСКА очень хорошие шансы оказаться в тройке по итогам чемпионата

Дмитрий Карсаков: у ЦСКА очень хорошие шансы оказаться в тройке по итогам чемпионата
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от выступления армейской команды в концовке сезона в Российской Премьер-Лиге.

«У ЦСКА очень хорошие шансы оказаться в тройке по итогам чемпионата – они регулярно набирают очки. Основные конкуренты — «Спартак» и «Ростов». Вряд ли в турнирной таблице произойдёт что-то новое», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

После 22 туров РПЛ первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в его активе 54 очка, на второй строчке таблицы расположился «Ростов» с 45 очками, на три меньше у московского «Спартака»,, который замыкает первую тройку. ЦСКА, набрав 41 очко, занимает четвёртое место турнирной таблицы.

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