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Мане, скорее всего, покинет «Баварию» после конфликта с Зане

Мане, скорее всего, покинет «Баварию» после конфликта с Зане
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Нападающий «Баварии» Садио Мане может покинуть мюнхенскую команду из-за ссоры с одноклубником Лероем Зане. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не устраивает поведение сенегальца, поэтому боссы немецкого клуба намерены расстаться с форвардом. Уход Мане должен стать показательным примером, новый главный тренер Томас Тухель хочет на корню исключить возможное возникновение аналогичных ситуаций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Мане напал на своего одноклубника Лероя Зане после финального свистка. Ссора началась ещё на поле: на 83-й минуте матча Зане, владевший мячом, неправильно истолковал манёвры Мане и отдал неточный пас. Возникла бурная словесная перепалка, которую подтверждают многочисленные видео- и фотоматериалы.

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