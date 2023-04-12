Мане, скорее всего, покинет «Баварию» после конфликта с Зане

Нападающий «Баварии» Садио Мане может покинуть мюнхенскую команду из-за ссоры с одноклубником Лероем Зане. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба не устраивает поведение сенегальца, поэтому боссы немецкого клуба намерены расстаться с форвардом. Уход Мане должен стать показательным примером, новый главный тренер Томас Тухель хочет на корню исключить возможное возникновение аналогичных ситуаций в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что Мане напал на своего одноклубника Лероя Зане после финального свистка. Ссора началась ещё на поле: на 83-й минуте матча Зане, владевший мячом, неправильно истолковал манёвры Мане и отдал неточный пас. Возникла бурная словесная перепалка, которую подтверждают многочисленные видео- и фотоматериалы.
- 12 апреля 2023
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:49
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
19:00