Куман: больно видеть Месси в футболке другого клуба

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман, ныне возглавляющий сборную Нидерландов, прокомментировал вероятное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Месси – лучший игрок мира, и, когда он ушёл, было тяжело. Он делает сильнее любую команду, за которую выступает. Его уход из «Барсы» был очень плохим днём. Мне больно видеть Лео в футболке другого клуба.

Барселона – его дом, это то место, где он должен быть. Я не знаю, как дело было и почему руководство не дало ему шанса продолжать выступления за «Барсу». У «Барселоны» сейчас много проблем, но я за то, чтобы Месси снова стал игроком сине-гранатовых, – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

В последние недели тема возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону» становится всё более обсуждаемой. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона, а шансы на его продление становятся всё более маловероятными. Это означает, что летом нападающий может стать свободным агентом, и «Барселона» теоретически может воспользоваться ситуацией. Добавим, что именно Куман возглавлял каталонскую команду в 2021 году, когда Месси покинул Каталонию и переехал в Париж.