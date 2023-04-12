Леонид Слуцкий рассказал подробности инцидента между Артёмом Дзюбой и Сергеем Семаком

Российский тренер и друг нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод, который произошёл с форвардом после матча с «Зенитом» (1:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Дзюба не отреагировал на желание Сергея Семака пожать руку.
«Сергей Богданович хотел пожать руку, несмотря на то что и он, и Артём понимают, что у них не лучшие взаимоотношения. Каждый из них выбрал свою позицию, каждый из них по-своему прав. Это вопрос их личных отношений. Артём и в интервью Нобелю Арустамяну говорил, что в последнее время они с Семаком не общались, избегали общения. У Артёма такая реакция, у Сергея Богдановича – другая.
Дзюба что-то сказал Семаку, и Сергей Богданович махнул рукой? Да, было именно так. Не буду говорить о словах, спросите у действующих лиц, но всё было именно так», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 12 апреля 2023
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