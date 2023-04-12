Рональд Куман: «Барселона» прибавила после прихода Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов, проанализировал текущую ситуацию в каталонском клубе и подчеркнул важность завоевания чемпионского титула.

«Барселона» прибавила после прихода Хави и, несомненно, выиграет чемпионат Испании. Это значительно улучшенная команда. Хороший или плохой тренер – в первую очередь результаты зависят от игроков. На мой взгляд, «Барса» должна отпраздновать этот титул с размахом, потому что она не смогла ничего выиграть в нескольких предыдущих сезонах. «Барса» лидирует благодаря своей отличной игре, особенно в защите. Следует отметить, что они пропустили всего девять голов. Так что первое место вполне заслужено командой Хави, а то, что соперники сыграли ниже своего уровня, так это их проблемы», — сказал Куман в интервью Mundo Deportivo.

После 28 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 72 очка, «Реал» идёт вторым, в его активе 59 очков, замыкает топ-3 Ла Лиги мадридский «Атлетико» с 57 зачётными баллами.