Рональд Куман: «Барселона» прибавила после прихода Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов, проанализировал текущую ситуацию в каталонском клубе и подчеркнул важность завоевания чемпионского титула.
«Барселона» прибавила после прихода Хави и, несомненно, выиграет чемпионат Испании. Это значительно улучшенная команда. Хороший или плохой тренер – в первую очередь результаты зависят от игроков. На мой взгляд, «Барса» должна отпраздновать этот титул с размахом, потому что она не смогла ничего выиграть в нескольких предыдущих сезонах. «Барса» лидирует благодаря своей отличной игре, особенно в защите. Следует отметить, что они пропустили всего девять голов. Так что первое место вполне заслужено командой Хави, а то, что соперники сыграли ниже своего уровня, так это их проблемы», — сказал Куман в интервью Mundo Deportivo.
После 28 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 72 очка, «Реал» идёт вторым, в его активе 59 очков, замыкает топ-3 Ла Лиги мадридский «Атлетико» с 57 зачётными баллами.
- 12 апреля 2023
-
23:39
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:49
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:15