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Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
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Бензема забил семь голов в четырёх последних матчах

Бензема забил семь голов в четырёх последних матчах
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче. Таким образом, француз забил седьмой гол в четырёх последних встречах, в которых он принимал участие. Ранее он оформил два хет-трика. Один пришёлся на матч чемпионата Испании с «Вальядолидом», второй — на игру Кубка Испании с «Барселоной».

В эпизоде с сегодняшним голом Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.

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