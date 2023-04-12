Бензема догнал Рауля по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сегодняшняя игра стала для форварда 130-й в составе «сливочных» в рамках самого престижного еврокубка. Столько же матчей в Лиге чемпионов за «Реал» провёл Рауль. Экс-вратарь «Королевского клуба» Икер Касильяс является рекордсменом команды по этому показателю — он провёл 150 игр.

В эпизоде с сегодняшним голом Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.