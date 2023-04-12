Украинский футболист грубо толкнул девушку-арбитра, клуб вырезал этот эпизод

Скандалом завершился матч очередного тура украинской Первой лиги (второй по рангу дивизион страны), в котором лидер первенства «Полесье» принимал дома МФК «Металлург» (1:2).

На последних минутах игры возник спорный эпизод: игрок хозяев упал в штрафной площадке соперника, но арбитр встречи София Причина показала, что пенальти назначен не будет. Футболисты «Полесья» обступили судью, эмоционально оспаривая решение, и в возникшей сутолоке один из них, Вадим Червак, грубо толкнул 24-летнюю Софию в спину.

Арбитр показала Черваку прямую красную карточку, а матч завершился первым в сезоне поражением «Полесья». После игры житомирский клуб выложил видеообзор матча в своём YouTube-канале, однако эпизод с Черваком в нарезку моментов не попал.

Отметим, что клуб «Полесье» выиграл осеннюю часть Первой лиги в группе А. Подопечные Юрия Калитвинцева попали в финальную группу и считаются одним из главных претендентов на выход в украинскую Премьер-лигу.