«Реал» Мадрид — «Челси»: гости остались в меньшинстве на 59-й минуте

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче: Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.
Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. В роли его помощников выступают Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервная судья — Стефани Фраппар.
- 12 апреля 2023
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