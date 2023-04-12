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Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Челси»: Асенсио в большинстве увеличил преимущество хозяев на 74-й минуте

«Реал» Мадрид — «Челси»: Асенсио в большинстве увеличил преимущество хозяев на 74-й минуте
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
2 : 0
Челси
Лондон, Англия
1:0 Бензема – 21'   2:0 Асенсио – 74'
Удаления: нет / Чилуэлл – 59'

На 74-й минуте Марко Асенсио, вышедший на поле тремя минутами ранее, увеличил преимущество «Реала».

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче: Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент. На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. В роли его помощников выступают Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервная судья — Стефани Фраппар.

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