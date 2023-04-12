«Милан» — «Наполи»: на 74-й минуте гости остались в меньшинстве

В эти минуты продолжается первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречаются итальянские «Милан» и «Наполи». Игра проходит в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Судейскую бригаду возглавляет Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 74-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Андре Замбо Ангисса, сорвавший с помощью фола контратаку хозяев.
Ранее на 40-й минуте Исмаэль Беннасер открыл счёт в игре, результативно завершив контратаку хозяев.
Напомним, в 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0.
«Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0. Голами отметились Рафаэл Леау (дважды), Браим Диас и Алексис Салемакерс. Встреча состоялась 2 апреля.
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