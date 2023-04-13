Украинский клуб «Полесье» расторг контракт с игроком после его толчка женщины-арбитра

Футбольный клуб «Полесье» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Вадимом Черваком. Это случилось после того, как Червак грубо толкнул арбитра матча с запорожским «Металлургом» (1:2) Софию Причину.
«Официально: ФК «Полесье» досрочно прекращает сотрудничество с Вадимом Черваком. После досадного инцидента в воскресном матче с «Металлургом», к которому был причастен игрок «Полесье» Вадим Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с футболистом.
Официальная позиция футбольного клуба «Полесье». Клуб считает подобное поведение недопустимым, не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров», — сказано в заявлении.
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