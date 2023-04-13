Исмаэль Беннасер: сделали то, что просил тренер, жаль, не забили больше

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер, автор победного гола в ворота «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0), прокомментировал результат встречи.

«Мы усердно работали, делали то, о чём просил нас тренер, и это принесло результат. Впереди ещё один матч, а через три дня нас ждёт встреча с «Болоньей», и нужно восстановиться наилучшим образом. Мы должны продолжать в том же духе. Возможно, мы испытали проблемы в начале игры, но потом разобрались и закрыли своих соперников. Время шло, мы старались контролировать мяч как можно лучше. Жаль, не забили больше, но мы всё равно знали, что всё решится в ответной игре», – сказал Беннасер в интервью Amazon Prime Italia.

Напомним, ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Милан» состоится 18 апреля.