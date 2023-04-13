Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ — серия длится 12 лет

«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ — серия длится 12 лет
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Таким образом, игроки «Королевского клуба» отметились голом в 31-м домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд. Последний раз пробить вратаря соперника «сливочные» не смогли в 2011 году — тогда голкипер «Барселоны» оставил свои ворота в неприкосновенности.

На 59-й минуте завершившегося матча Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Материалы по теме
Винисиус сделал 19 касаний в штрафной «Челси» и установил рекорд сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023