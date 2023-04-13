«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ — серия длится 12 лет
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Таким образом, игроки «Королевского клуба» отметились голом в 31-м домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд. Последний раз пробить вратаря соперника «сливочные» не смогли в 2011 году — тогда голкипер «Барселоны» оставил свои ворота в неприкосновенности.
На 59-й минуте завершившегося матча Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
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