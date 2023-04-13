Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Челси» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).
«Не забывайте, что «Челси» — хорошая команда с хорошими игроками. Мы выиграли со счётом 2:0. Но результат ещё не сделан. Нам нужно бороться на «Стэмфорд Бридж». Это нормально, это четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы довольны игрой. Это был хороший матч, и нам нужно быть готовыми к следующей встрече. Я очень хорошо знаю футбол. Мои игроки понимают, что впереди ещё 90 минут игры. Будет сложно, и мы должны быть готовы», — приводит слова Анчелотти BBC.
Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – в 22:00 мск.
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