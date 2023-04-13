Винисиус: матч с «Челси» — один из лучших для «Реала» в сезоне

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победном для мадридского клуба первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (2:0).
«Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали прессинг на соперника, как делали это и в прошлом сезоне. Это был один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди нас ждёт ответная игра, так что нужно сохранять спокойствие и концентрацию. В этом матче у нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Ответная встреча будет сложной, и мы это знаем.
Все игроки, которые носят футболку «Реала», понимают, что матчи в Лиге чемпионов являются особенными. Тем более на «Сантьяго Бернабеу» с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Если ты играешь в «Реале», то ты должен хотеть играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Винисиуса AS.
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