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Винисиус: матч с «Челси» — один из лучших для «Реала» в сезоне

Винисиус: матч с «Челси» — один из лучших для «Реала» в сезоне
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победном для мадридского клуба первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (2:0).

«Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали прессинг на соперника, как делали это и в прошлом сезоне. Это был один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди нас ждёт ответная игра, так что нужно сохранять спокойствие и концентрацию. В этом матче у нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Ответная встреча будет сложной, и мы это знаем.

Все игроки, которые носят футболку «Реала», понимают, что матчи в Лиге чемпионов являются особенными. Тем более на «Сантьяго Бернабеу» с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Если ты играешь в «Реале», то ты должен хотеть играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Винисиуса AS.

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