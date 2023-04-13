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Джо Коул: «Реал» — великая команда, но противостояние с «Челси» ещё не закончилось

Джо Коул: «Реал» — великая команда, но противостояние с «Челси» ещё не закончилось
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение лондонского клуба в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Противостояние ещё не завершилось. Это был тяжёлый вечер, а «Реал» сумел использовать свои моменты. Они были лучше как команда, но не забывайте, что они — чемпионы. Это великая команда, и у них выдающаяся атакующая линия. У «Челси» были хорошие шансы, позитивный момент этой игры в том, что они всё ещё в игре», — приводит слова Джо Коула официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между «Реалом» и «Челси» завершился победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – в 22:00 мск.

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