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Карло Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей в Лиге чемпионов в качестве игрока и тренера, сообщает журналист Педро Мартин в своём «твиттере».

По данным источника, Анчелотти провёл 215 матчей в Лиге чемпионов – 21 в качестве игрока и 194 в качестве тренера. По этому показателю он превзошёл Алекса Фергюсона, на счету которого 214 матчей в качестве тренера. На третьем месте находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на счету которого 210 матчей (49+161).

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на своём поле обыграл «Челси» со счётом 2:0. Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – в 22:00 мск.

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