Стало известно, о чём Месси общается с Хави в личных беседах

Главный тренер «Барселоны» Хави активно общается с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, сообщает Barca Universal со ссылкой на Catalunya Radio.

По данным источника, Месси часто говорит Хави, что хочет вернуться в клуб. Также они часто общаются о команде, играх, атмосфере и раздевалке. Сам Месси продвигает идею своего возвращения в клуб.

Также аргентинец, говоря о «Барселоне», употребляет форму первого лица. Каждый раз, когда они обсуждают результат матча с Хави, Лионель часто употребляет такие фразы: «Мы выиграли» или «Мы сыграли хорошо».

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже работает над сделками с крупными спонсорами, которые помогут осуществить возвращение Месси с финансовой точки зрения.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

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