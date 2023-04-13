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Игроки «Баварии» недовольны Мане после инцидента с Зане и считают, что он покинет клуб

Игроки «Баварии» недовольны Мане после инцидента с Зане и считают, что он покинет клуб
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Футболисты «Баварии» были шокированы инцидентов между нападающим «Баварии» Садио Мане с одноклубником Лерое Зане, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany. Напомним, ранее общалось, что Мане напал на Зане после первого четвертьфинального матча с «Манчестер Сити» (0:3).

Отмечается, что некоторые футболисты критикуют Мане и не ожидают, что он надолго останется в клубе.
Ранее появилась информация, что руководство мюнхенского клуба не устраивает поведение сенегальского нападающего, поэтому руководство немецкого клуба намерено расстаться с футболистом.

Мане выступает за «Баварию» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне

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